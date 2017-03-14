14 марта Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в нашей стране Эрканом Озоралом. Об этом сообщает сайт МО АР.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере развития вооруженных сил двух стран, военно-политическая обстановка в регионе, пути решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, имеющего важное региональное значение, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны особо отметили важность продолжения взаимных визитов представителей вооруженных сил Азербайджана и Турции, а также сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования.