Европейские букмекеры предрекают победу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» представителю Италии, певцу Франческо Габбани, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт EurovisionWorld. На втором месте рейтинга оказалась Бельгия, на третьем — Швеция.

В первую десятку также попала представительница Азербайджана Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj).

Напомним, что Диана Гаджиева выступит на конкурсе с песней Skeletons, ее авторами являются композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман.

Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017» пройдет в Киеве (Украина) 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая.

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Диана Гаджиева выступит в первой части первого полуфинала конкурса.

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