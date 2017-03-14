Президент Владимир Путин своим указом наградил вдову первого президента России Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Наина Ельцина награждена за большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности.

Сегодня вдове Бориса Ельцина исполнилось 85 лет.

Орден Святой великомученицы Екатерины был учрежден в РФ указом президента от 3 мая 2012 года. Это одна из высших государственных наград. Им отмечаются миротворческие, гуманитарные и благотворительные заслуги.

Первой кому спустя десятилетия была вручена эта награда, стала настоятельница Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря в Малоярославце игуменья Николая.