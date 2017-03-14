Генеральная прокуратура Азербайджана сделала предупреждение ряду СМИ.

Как сообщили АПА в пресс-службе генпрокуратуры, расследования показали, что в последние дни некоторые СМИ, в том числе сайты criminal.az, xeberinfo.com и zpolitika.info, ссылаясь на Meydan TV, который осуществляет на территории Азербайджанской Республики незаконную деятельность, распространили статьи с заголовками «Информация о суициде солдата – на его теле обнаружены многочисленные раны», «Очередная смерть солдата» и «Очередная смерть солдата – Суицид, или?…». Эти статьи распространены без получения официального подтверждения Министерства обороны.

«Несмотря на то, что ранее средствам массовой информации было рекомендовано распространять военную и связанную с вопросами обороны информацию только после уточнения с пресс-службами официальных структур, не сделавшие для себя выводы вышеперечисленные веб-сайты грубо нарушили законодательство страны, распространив подобную информацию.

В связи с этим руководители веб-сайтов были приглашены в Генпрокуратуру, в соответствии с законом «О прокуратуре» с них было потребовано прекратить распространение на их веб-сайтах информации ради сенсации. А также они были предупреждены о том, что в случае продолжения распространения сообщений ради сенсации без согласования с пресс-службами официальных государственных структур в их отношении будут приняты более строгие меры, предусмотренные законодательством», — отмечается в информации.