Суд в Люксембурге принял сторону работодателей, которые уволили сотрудниц-мусульманок за нахождение на рабочем месте в хиджабе, сообщает Reuters.

Иск подали две жительницы Франции и Бельгии, уволенные за отказ не носить хиджабы на работе. Мусульманка из Бельгии работала в охранной компании G4S Secure Solutions, запрещающей своим сотрудникам носить любые религиозные или политические символы. Жительница Франции лишилась работы в IT-компании после того, как на ее хиджаб пожаловался один из клиентов.

Высшая судебная инстанция ЕС пришла к выводу, что запрет на ношение «заметных религиозных, философских или политических символов» на работе не нарушает законов ЕС» и не является «прямой дискриминацией».