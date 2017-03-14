Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московской области признал Тельмана Исмаилова, экс-владельца Черкизовского рынка и основателя группы АСТ, банкротом.

Рассмотрение отчета финансового управляющего назначено на сентябрь. Агентство Rambler News Service, со ссылкой на одного из кредиторов, сообщает, что в отношении Исмаилова ввели процедуру реализации имущества гражданина в срок до 9 сентября 2017 года.

По иску БМ-Банка в отношении Исмаилова уже была введена реструктуризация долгов, в рамках которой удалось выявить имущество должника на 618 млн рублей. Однако, Исмаилов отказался общаться с кредиторами и представил свой план реструктуризации, который мало соответствовал действительности, по словам финансового управляющего Алексея Грудцина.

В плане реструктуризации долгов среди недвижимого имущества Исмаилов указал земельный участок в Одинцовском районе площадью 2467 кв. м кадастровой стоимостью 13,92 млн руб., еще один участок в Подмосковье площадью 200 кв. м стоимостью 485,62 млн.

Главный актив бизнесмена — вилла стоимостью 25 млн евро на Лазурном берегу Франции, которая находится в залоге Deutsche Bank. Кроме того, у Исмаилова есть также заложенная квартира Одинцовском районе площадью 349 кв. м кадастровой стоимостью 25,6 млн руб.