ЕС перестал быть символом прав и свобод человека, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии в Анкаре, посвященном 14 марта – Дню медицины в Турции, передает Анадолу.

«Мы знаем Нидерланды по резне в Сребренице. Они продемонстрировали свою сущность, уничтожив восемь тысяч боснийцев», — сказал президент.

По его словам, если рост и развитие Турции стали для кого-то надеждой, то можете быть уверены в том, что для некоторых, в том числе Нидерландов и Германии, они стали кошмаром.

Как сказал Эрдоган, те, кто привык к прежней Турции, сегодня не могут принять ее позицию, и поэтому попирают собственные ценности, нарушают права человека, нормы международного права, сметают все на своем пути.

«Анкара неоднократно заявляла главам европейских стран, что они не должны идти на поводу у фашистов и расистов, так как это нанесет им серьезный ущерб. К сожалению, события, произошедшие за последнюю неделю, показали, что наши опасения оправдались. Действия властей Нидерландов по отношению к министру по делам семьи и социальной политике Турции Фатме Бетуль Саян Кайя можно расценивать одновременно как неуважение к Турции, турецкому народу, каждому представителю этого народа в отдельности, международному праву и дипломатии», — сказал Эрдоган.