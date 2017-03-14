Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего гражданина Республики Азербайджан. Согласно информации российских СМИ, он обвиняется в незаконном проникновении в жилище и убийстве.

По данным следствия, вечером 24 октября 2016 года обвиняемый, проживающий в соседнем поселке и вооружившись монтировкой и ножом, приехал на велосипеде в деревню Александровка Становлянского района Липецкой области. Спрятав велосипед в лесопосадке, он пришел к дому 83-летней пенсионерки. Будучи уверенным в том, что пожилая женщина проживает одна, так как неоднократно наблюдал за ней, он взломал дверной замок, проник в комнату, где спала хозяйка. Разбудив женщину, он нанес ей не менее 26 ударов ножом, который использовал для забоя баранов. Потерпевшей удалось выбежать на улицу, где от полученных колото-резанных ранений скончалась. Её тело утром обнаружили соседи. Обвиняемый с места преступления скрылся. Но в течение нескольких часов он был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, на стадии предварительного следствия обвиняемый дал признательные показания, указав место, куда выбросил орудие убийства. При осмотре нож был обнаружен и признан вещественным доказательством. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой в том числе результаты многочисленных судебных экспертиз, показания свидетелей, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.