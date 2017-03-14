В Париже состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Ильхам Алиев прибыл в Музей армии, расположенный в парижском Дворце Инвалидов.
Главу государства встретил министр сельского хозяйства Франции Стефан Ле Фоль.
В честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул, прозвучали гимны Азербайджана и Франции.
Президент Ильхам Алиев обошел строй почетного караула. Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Министру сельского хозяйства Франции Стефану Ле Фолю были представлены члены азербайджанской делегации.