16-серийная криминальная драма «Салам Москва» стартует на Первом канале 21 марта 2017 года. Это первый сериальный опыт режиссера Павла Бардина («Россия-88» и «Гоп-стоп»). Его главные герои — полицейские Рустам (Али Алиев) и Саня (Александр Голубков), которые работают в «национальном» отделе ГУВД. Каждая серия фильма рассказывает об одном из их расследований. Персонажи криминально-детективных историй — представители разных диаспор: таджики, дагестанцы, вьетнамцы… Как сообщает intermedia.ru со ссылкой на пресс-службу Первого канала, сценарий фильма писался, когда похожие отделы в полиции ещё не создавались, так что проект в каком-то смысле предвосхитил свое время.

В фильме также снимались Сайора Сафари, Фархад Махмудов, Магомед Сурхатилов, Мария Болтнева, Елизавета Мартинес, Екатерина Директоренко, Марина Орёл и другие актеры разных национальностей: вьетнамцы, таджики, мегрелы, азербайджанцы, китайцы, армяне, узбеки, молдаване и киргизы. Титаническую работу проделала директор по кастингу Тина Туманишвили. По ее словам сложнее всего было найти в Москве профессиональных актрис из Таджикистана и вьетнамцев. В результате вьетнамцев сыграли буряты, актеры из Тувы и Узбекистана. Актеры три месяца учили вьетнамский язык, чтобы была правильная артикуляция, а озвучивали их вьетнамцы. Режиссеру было важно, чтобы была точность и в наречиях, на которых говорят герои, как они поют и танцуют. Во многом консультантами выступали сами актеры.