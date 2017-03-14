Неизвестный расстрелял гражданина Азербайджана из травматического оружия в Москве. Как стало известно ФАН, инцидент произошел накануне, 13 марта.

Так, неизвестный мужчина неожиданно напал на иностранца возле подъезда дома №12 во 2-ом Крестовском переулке. Злоумышленник выстрелил в гостя столицы из неустановленного травматического пистолета. Пуля попала в ногу пострадавшему, ему была оказана врачебная помощь.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.