Президент Армении Серж Саргсян по приглашению президента России Владимира Путина во вторник с официальным визитом прибыл в Москву.
Как сообщает пресс-служба президента, в московском аэропорту «Внуково» состоялась официальная церемония встречи.
Как ожидается, во вторник пройдет встреча С.Саргсяна с главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Как сообщила ранее пресс-служба российского правительства, Д.Медведев и С.Саргсян обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Также президент Армении во вторник посетит МГИМО, где встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами и выступит с речью.
Тем временем, как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе переговоров на высшем уровне, которые пройдут 15 марта, планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективы развития интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве.
Кроме того, предстоит обмен мнениями по наиболее актуальным региональным проблемам, прежде всего — по нагорнокарабахскому урегулированию, отметили в пресс-службе Кремля.
С.Саргсян 14-15 марта будет находиться в Москве с официальным визитом.