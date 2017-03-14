Президент Армении Серж Саргсян по приглашению президента России Владимира Путина во вторник с официальным визитом прибыл в Москву.

Как сообщает пресс-служба президента, в московском аэропорту «Внуково» состоялась официальная церемония встречи.

Как ожидается, во вторник пройдет встреча С.Саргсяна с главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Как сообщила ранее пресс-служба российского правительства, Д.Медведев и С.Саргсян обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Также президент Армении во вторник посетит МГИМО, где встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами и выступит с речью.

Тем временем, как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе переговоров на высшем уровне, которые пройдут 15 марта, планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективы развития интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве.

Кроме того, предстоит обмен мнениями по наиболее актуальным региональным проблемам, прежде всего — по нагорнокарабахскому урегулированию, отметили в пресс-службе Кремля.

С.Саргсян 14-15 марта будет находиться в Москве с официальным визитом.