«Наши конвертируемые валютные резервы в более чем 5 раз превышают внешний долг. Другими словами, если захотим, то за несколько месяцев можем погасить и приравнять к нулю наш внешний долг».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами бизнес совета Движения предприятий Франции (MEDEF) в Париже.

«Мы достигли сокращения безработицы на 5%, а бедность ниже 6%. Уровень занятости в Азербайджане, в частности поднялся за счет очень выгодной бизнес и инвестиционной среды. За последние 20 лет в экономику Азербайджана инвестировано более 200 млрд. долларов. Очень хорошо, что сейчас инвестируют не только в нефтяную и газовую сферы, но и в сектор обслуживания, в туризм, в отельный бизнес, в сельское хозяйство. В то же время, обладая сильной экономической позицией, хорошими связями с соседями и сильными финансовыми ресурсами, мы можем привлекать подрядчиков в сектора, которые считаем, что имеют стратегическое значение» (цитата по АПА).