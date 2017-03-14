В Бейлаганском районе задержаны лица, совершившие в отношении несовершеннолетней девочки действия сексуального характера.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в отношении несовершеннолетней жительницы Бейлаганского района «Лалы Мамедовой» (имя и фамилия условные) ее односельчане Турал Керимов (1996 г.р.), Камиль Гумбатов (1997 г.р.) и другие совершили действия сексуального характера. В связи с данным фактом 9 марта в следственном отделении Отдела полиции Бейлаганского района было возбуждено уголовное дело по статье 152.1 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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В связи с данным делом была назначена судебно-медицинская экспертиза, свидетели дали показания, а также были проведены другие неотложные следственные мероприятия.

В результате принятых сотрудниками правоохранительных органов Бейлаганского района оперативно-следственных мер К.Гумбатов и Т.Керимов были задержаны в качестве подозреваемых. Им предъявлены обвинения по вышеуказанной статье Уголовного кодекса, решением районного суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следствие продолжается.