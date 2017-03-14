«Я удивился, когда мне сказали, что несколько дней назад во время выступления на MEDEF президент Армении вместо того, чтобы убедить инвесторов вложить деньги в экономику своей страны, постарался совершенно безосновательно подорвать авторитет Азербайджана и его экономики. Он говорил об инновациях, заявлял, что Армения – страна инноваций. Честно скажу, в Азербайджане мы смеемся над такими заявлениями, поскольку есть одно известное выражение «если ты такой умный, почему такой бедный».

Об этом на встрече с членами бизнес совета Движения предприятий Франции (MEDEF) в Париже заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Отсутствие в Армении природных ресурсов не означает, что ее народ должен страдать от этого. В большинстве развитых стран мира, включая Францию, нет природных ресурсов. Однако правильной управленческой политикой, прозрачностью, надежностью, стандартами, образованием, знанием и инновациями они развивают свою страну. Поэтому президент Армении вместо того, чтобы рассказывать сказки французским компаниям, пусть обратит внимание на чудовищное положение в экономике его страны, в которой больше половины населения не имеет никаких перспектив и проживает за чертой бедности. Согласно их официальной статистике, ежегодно Армению покидают 60 тысяч человек. По имеющейся же у нас информации, эта цифра приближается к 100 тысячам. Если бы эта страна была такой хорошей и привлекательной, возможно, люди предпочли бы остаться, а не покинуть ее», — цитирует слова президента АПА.