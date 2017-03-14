Статью президента Армении Сержа Саргсяна в российской газете «Известия» под названием «Безопасность и устойчивое демократическое развитие» правильнее было бы назвать «Война, военная диктатура и социально-экономический застой». Об этом сказал Trend во вторник официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя статью главы Армении.

Вследствие политики и военной авантюры нынешнего армянского руководства Армения находится в самоизоляции, политическом, социально-экономическом и демографическом кризисе, отметил Гаджиев.

В отличие от руководства Армении, реальные статистические данные и отчеты международных институтов наглядно показывают плачевное состояние этой страны, сказал он.

«За последние восемь лет, в период президентства Саргсяна внешний долг Армении вырос более чем на 300 процентов и составляет более 50 процентов ВВП. Превышение внешнего долга над реальными доходами Армении говорит о приближении страны к полному дефолту. Международные финансовые институты неоднократно выражали свое беспокойство по этому поводу. Несмотря на то, что в стране указывают, что уровень бедности составляет 32 процента, в реальности этот показатель превышает 50 процентов. Несмотря на привлеченные из-за рубежа средства, в стране нет устойчивого развития, не созданы экономическая база и структура», — сказал Гаджиев, добавив, что в отличие от популистских заявлений армянского руководства, реальная экономическая ситуация в этой стране оптимизма не внушает.

По его словам, точно так же руководство Армении искажает вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«В связи с конфликтом международные документы и мировое сообщество заявляют одно, а руководство Армении – другое. Глава государства, осуществившего оккупацию, агрессию и кровавую этническую чистку, не имеет никакого политического, юридического и морального права выступать от имени международного сообщества и сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Если Армения действительно заинтересована в урегулировании конфликта в соответствии с волей международного сообщества, тогда она должна обеспечить немедленный, безоговорочный и полный вывод своих войск с оккупированных азербайджанских территорий, как того требуют резолюции СБ ООН», — сказал официальный представитель МИД Азербайджана.

Как результат факт военной оккупации, составляющий фундаментальную основу конфликта, должен быть устранен, с изменением статус-кво, который сопредседатели Минской группы ОБСЕ считают недопустимым и неустойчивым, отметил он.

Однако, добавил Гаджиев, в действительности все наоборот. Армения не допускает проведения субстантивных переговоров, продолжает военные и политические провокации и всеми способами пытается сохранить статус-кво, основанный на оккупации, подчеркнул он.

Вместо того, чтобы обманывать армянский народ и международное сообщество, было бы целесообразнее, если бы руководство Армении занялось реальным урегулированием конфликта и демонстрировало бы конструктивную политическую волю, заключил Гаджиев.