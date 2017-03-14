Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной валютный аукцион.
Как сообщили в ЦБА, по итогам аукциона курс доллара к манату составил 1,7279 маната.
Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной валютный аукцион.
Как сообщили в ЦБА, по итогам аукциона курс доллара к манату составил 1,7279 маната.
Дата: 2017/03/14 15:02
Раздел: Азербайджан, Экономика
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