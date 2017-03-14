«Некоторые компании занимаются незаконной деятельностью на оккупированных территориях Азербайджана, что является неприемлемым»

Как сообщает АПА, об этом на встрече с членами бизнес совета Движения предприятий Франции (MEDEF) в Париже заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я хотел бы выразить определенное беспокойство в связи с деятельностью в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему территориях некоторых европейских, в том числе французских компаний. Поскольку под оккупацией находятся не только Нагорный Карабах, но и 7 районов вокруг него. Некоторые компании на этих территориях ведут незаконную деятельность, что неприемлемо. Это нарушает международное и наше законодательство, и Азербайджан делает серьезные шаги, чтобы поднять этот вопрос на международном уровне, обращается в международные судебные инстанции по этому вопросу. Поэтому, выражая беспокойство по данному поводу, я бы хотел призвать занимающиеся на нашей земле незаконной деятельностью компании воздержаться от нее. Эта деятельность не принесет много прибыли, но может создать много трудностей. Это не соответствует очень хорошим, дружественным отношениям между нашими странами. Я понимаю, эти компании работают на свой риск, однако считаю своим долгом просто предупредить их воздержаться от этого», — подчеркнул президент.