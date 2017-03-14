Незаконно рожденное карабахское дитя Еревана перебирает варианты выхода из-под тени. Поводом для этого является все та же выдача нового липового свидетельства с переименованием в ходе состоявшегося референдума.

Кстати, некоторые из армянских и зарубежных аналитиков, муссируя значение итогов «волеизъявления», выпячивают мыльный эффект ребрендинга. Как они полагают, переименование никем не признанного образования в Арцах (топоним в сути не имеет ничего общего с армянкой культурой и восходит к албанской идентичности) еще больше отдалил оккупированный регион от его законного владельца.

Умозаключение не только спорное, но и абсолютно не правомерное, ибо для Азербайджана ничего ровным счетом не изменилось. Фактор агрессии никуда не исчез, и как бы не величали уродливое детище прародители- сепаратисты, окончательную судьбу спорного региона без участия Азербайджана не решить. Собственно потому так называемая карабахская дипломатия Еревана пытается вывести недоношенную креатуру в свет, чтобы поставить сообщество перед фактом.

Насколько это перспективно?

Армянские источники возвестили, что «Министр иностранных дел республики Арцах» выехал с рабочим визитом в Греческую Республику. Сообщается, что поездка является частью программы под названием «Наш героический Арцах», инициированной Комитетом Ай-дата АРФД Греции.

О том, каким политическим арсеналом обладает армянский сектор в этой стране Европейского Союза, общеизвестно. Помимо местной диаспоры и религиозной паствы «Дашкнакцютюн» располагает сетью политических структур, молодежных организаций, которые в знаковые дни встраиваются в единую колонну и мельтешат, напоминая о собственной дееспособности.

Вот и теперь для объединенной колонны настал час активности, чтобы напомнить об Арцахе, как о состоявшемся проекте и максимально представить его в объемной проекции, хотя естественный ресурс проекта оставляет желать лучшего и большего. Тот самый случай, когда команда авантюристов задалась целью придать микросхеме эффект макро организма.

И как это обычно случается с презентациями расфуфыренных армянских организаций за рубежом, для презентабельности пригодились все родственные структуры – от миссий Армянской Евангелистской церкви в Греции с ее учебными заведениями до ячеек национального управления южно-европейской страны. В общем, самая что ни на есть вселенская мобилизация, призванная вызвать мощный пиар-эффекта.

Чего же ждать от поездки министра-самозванца, если все мероприятия и встречи проходят, что называется, в собственной скорлупе, если не считать пару мероприятий, проводимых в камерных салонах? Эффект из серии много шума из ничего неизбежен, поскольку до большой и беспристрастной аудитории эмиссару не дойти, не говоря о встречах с официальными лицами страны.

Не имеет смысла сомневаться, что никакого приглашения со стороны МИД Греции для въезда «карабахского министра» на территорию страны не было. Скорее, была соблюдена уведомительная процедура для организации дурно пахнущей самодеятельности, под которую легли все армянские организации Греции. Однако в этот раз религиозные организации явно выпирают. Даже при таком раскладе без ведома официальных Афин политическая вакханалия вряд ли бы состоялась.

Именно потому МИД Азербайджана стоит обратить внимание Афин на сей факт. Проявление терпимости к сусальным околополитическим инициативам может серьезно отразиться на характере азербайджано-греческих отношений, а также спровоцировать сложности в комплексе международных усилий, призванных нейтрализовать взрывоопасный эффект карабахской войны.

Ереван не устает от активности, чтобы подвести оправдательную базу под военно-политический гангстеризм. Если учесть, что именно он породил аннексию азербайджанских территорий, то греческому истеблишменту следовало бы быть разборчивее с трюками национальных и религиозных организаций армян в собственной стране. Об армянской церкви в этом ключе разговор особый.

Известно, что с конца 19-го столетия армянская церковь из религиозного института превратилась в промоутера раскольнических процессов, заняв ключевую позицию в международной сети, контролирующей торговлю оружием и этим подпитывающей глобальный терроризм. И сегодня, когда эта же церковь использует греческий плацдарм для новых международных провокаций, от разрушительного эффекта может достаться и Афинам.

Европа, ныне безуспешно решающая проблемы мигрантов, международного терроризма и предвосхищения опасных вызовов, все больше ужесточает правила взаимодействия с внешней средой. Частью упреждающих процедур стали жесткие ограничения на контакты с представителями непризнанных акторов международного права, в числе которых Южная Осетия, Абхазия, лидеры Движения крымских татар, которых до недавнего времени в Западных странах чествовали чуть ли не стоя.

Времена и порядки меняются стремительно, и вчерашние протеже вдруг превращаются в нежелательных. Раз так, то в силу каких заслуг под ограничительные жернова не попадают сепаратисты Карабаха, грязные следы которых прослеживаются всюду, в том числе, и в европейских странах?

Инфильтрация подрывных элементов в систему международных отношений через так называемые безобидные вывески типа Ай-дата «Дашнакцутюн» и уж тем более посредством религиозных организаций непременно аукнется новыми всплесками насилия в той же самой Европе. Ведь терроризму все равно где и против кого заправлять. Армянскому – тем более.

В Греции он наследил по полной. Неужели это не фактор риска?!

Тофик Аббасов