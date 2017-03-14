Люди, которые произвели на свет потомство, в среднем живут на два года дольше, чем бездетные. Особенно это касается мужчин, заявили ученые из Каролинского института (Швеция).

Они проанализировали данные о продолжительности жизни 1,5 млн пожилых людей из Швеции, рожденных в 1911-1925 годах, их семейном положении, наличии детей. С учетом всех факторов, влияющих на продолжительность жизни, риск смерти оказался ниже у тех, у кого был хотя бы один ребенок.

Исследователи подчеркнули, что среднестатистический 80-летний мужчина без детей мог рассчитывать прожить еще 7 лет, в то время как мужчина такого же возраста с детьми — 7,7 года. Для женщин аналогичные показатели составляют 8,9 и 9,5 года соответственно.

Ученые говорят, что во-первых, взрослые дети заботятся о родителях. Во-вторых, появление наследников зачастую приводит к более здоровому образу жизни родителей. И это благотворно сказывается на ее продолжительности и качестве, передает Газета.Ru.