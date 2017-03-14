Заместитель министра транспорта Ариф Аскеров, который остался без работы после объединения Минтранса и Министерства связи и высоких технологий, снова оказался в центре скандала. На этот раз его имя упоминается в деле с присвоением 56 миллионов. Имя А.Аскерова, работавшего в 2004-2015 годах председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги», постоянно упоминалось в крупных скандалах.

В 2013 году даже ожидался его арест в связи с этими скандалами. В тот год в ЗАО было выявлено присвоение 48 миллионов, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступность арестовали тогда начальника отдела маркетинга ЗАО Рахиба Гусейнова, являющегося племянником супруги Арифа Аскерова. Р.Гусейнов обвинялся в присвоении государственной собственности на 48 миллионов манатов. Как вскоре выяснилось, аресту Гусейнова способствовал Аскеров. Таким способом Аскеров смог уберечь своего сына, главу компании «Liman Group» Эльнара Аскерова от привлечения к ответственности. На днях А.Аскеров появился и сказал, что его не привлекали к следствию по данному делу.

Цитата:

«Меня не вызывали на следствие. Что это за информация, она безосновательна».

Бывший замминистра также выразил отношение к информации, что Рахиб Гусейнов был арестован по обвинению в присвоении 48 миллионов манатов:

«В связи с этим идет следствие. Что я могу сказать? Рахиб Гусейнов – мой родственник. Но этот вопрос меня никак не касается».

Вскоре после этого события, несколько дней назад шведский суд арестовал гражданина России, сотрудника компании Bombardier Transportattion, являющейся «дочкой» канадской компании Bombardier. Несколько топ-менеджеров компании Bombardier участвовали в сделке с азербайджанскими чиновниками по присвоению 56 миллионов долларов по заключенному в 2013 году контракту с ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Что может сказать Ариф Аскеров по этому вопросу?

Потому что на этот раз ключевой фигурой скандала с присвоением является он. Речь идет о подписанном с Bombardier в 2013 году соглашении на оборудования для модернизации систем автоматизации и сигнализации на железной дороге Баку — Беюк Кясик. Согласно договору, компания должна установить системы сигнализации INTERFLO 200 на железной дороге, протяженностью 503 км. Объем работ предусматривает проектирование, производство, поставку, монтаж, тестирование и сдачу в эксплуатацию системы сигнализации INTERFLO 200, на железнодорожной линии. Ввод системы в эксплуатацию должен быть выполнен в четыре этапа и окончательно завершиться в 2017 году.

Когда подписывался этот договор, то ЗАО «Азербайджанские железные дороги» было в составе Министерства транспорта, и этой структурой руководил Ариф Аскеров. Сотрудник компании Bombardier Евгений Павлов взять под стражу на 2 недели. Как сообщили его адвокаты, он и несколько топ-менеджеров Bombardier обвиняются в коррупционном сговоре с азербайджанскими чиновниками.

Факты крупного присвоения выявили шведская телекомпания SVT, агентство TT, канадское Radio Canada и журналистский Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Речь идет о поставках железнодорожной сигнализации на 46 станций. Судя по документам, оборудование отправляется напрямую в Азербайджан, а деньги за него проходят через некую лондонскую фирму, у которой нет ни офиса, ни телефона.

В итоге сделка по продаже сигнализации оформляется двумя контрактами. По первому контракту оборудование EBI Lock 950 продается за 126 миллионов крон лондонской компании Multiserv Overseas. Затем Multiserv Overseas перепродает это же оборудование Азербайджану за 104 млн. долларов. Таким образом, конечная стоимость железнодорожной сигнализации по пути из Швеции в Азербайджан выросла в 5,5 раз.

По версии шведской прокуратуры, азербайджанские чиновники получили откаты от Bombardier за согласование сделки на поставку железнодорожной сигнализации. Правоохранительные органы обращают внимание на то, что в 2013 году в тендере на эту сделку участвовали и другие компании, которые предлагали более низкие цены, однако контракт был подписан с Bombardier. Выяснилось, что во время проведения работ по договору, 56 миллионов долларов было передано азербайджанским чиновникам.

Найти этих чиновников – работа правоохранительных органов. Интересно, не родственников ли Арифа Аскерова посадят и на этот раз?

Имя Арифа Аскерова упоминается в присвоении в общей сложности 104 миллионов (56+48 миллионов). Это не просто разграбление бюджета и денег народа. Имя Азербайджана проходит в коррупционном скандале. Главным вопросом является то, перейдут ли к действию правоохранительные органы в связи с Арифом Аскеровым после этой информации? Если человек, который присвоил столько денег, официально позорит страну, совершает преступление, то почему он остается безнаказанным? Надеемся, что в ближайшие дни этот вопрос будет разъяснен.