«Я от вас услышал новость о том, что Ялчына забили до смерти. Я не знал. Мне было известно, что он упал, получил травмы, в результате чего скончался», — заявил агентству АПА народный поэт Фикрет Годжа.

По его словам, у Ялчына Годжи не было врагов: «Полиция выяснит детали, тогда я узнаю, как это произошло. У меня нет врагов. У Ялчына тоже не было врагов. Он был человеком, который спокойно работал, писал. Полиция за эти дни мне ничего не сообщала. Даже не подозревал, что это может быть криминальным инцидентом, его могут убить».