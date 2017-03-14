15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами ожидается туман. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7°, днем 10-15° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью – 86-96%, днем – 60-70%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман, дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.