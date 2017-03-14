«Глава МИД» сепаратистской «НКР» начал визит в Грецию с посещения армянской церкви и армянский образовательных учреждений.

«Глава МИД» сепаратистского «Арцаха» Карен Мирзоян принимает участие в мероприятии под названием «Наш героический Арцах», организованных Комитетом Ай дата АРФД Греции с 13 по 15 марта.

Визит Мирзояна начался с посещения Армянской Евангелистской церкви Греции и ряда армянских учебных заведений, в частности, колледжей «Галпакян» и «Заварян», где он ознакомился с их деятельностью и пообщался с учениками.

Карен Мирзоян встретился в Греции с патриаршим викарием архиепископом Комитасом Оганяном и рассказал ему о ситуации на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении.