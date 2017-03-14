Сын народного поэта Азербайджана Фикрета Годжи — Ялчин Годжаев, тело которого было найдено в Баку на днях, убит, сообщает пресс-служба МВД.

«11 марта около 02:00 в административном здании Насиминского районного отдела Объединение ветеранов великой отечественной войны по адресу улица М.Джалала некий Руслан нанес члену объединения Ялчыну Годжаеву удар в голову тупым предметом. Я.Годжаев скончался на месте», — сказано в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 (Умышленное убийство) УК.

В результате проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Ялчын Годжаев на почве спора был избит своими знакомыми – ранее судимым жителем города Сумгаит Русланом Мамедовым, жителем Сабирабадского района Эльнуром Нахмедовым и жителем города Баку Парвизом Гусейновым, после чего убит со стороны Э.Нахмедова.

В результате проведенных мероприятий все трое были задержаны.

Между тем, по информации агентства Sputnik Азербайджан, задержанные лица незадолго до убийства заявились в сторожку к своему знакомому Годжаеву, чтобы вместе с ним распить спиртное. Водку мужчины принесли с собой. Напившись до крайнего состояния мужчины, как это обычно бывает, решили поупражняться в красноречии. Для Годжаева это развлечение закончилось смертью. Задержанный Мамедов признался, что убил сторожа одним ударом кулака по голове.

Фотографии с места, где был убит Ялчин Годжаев: