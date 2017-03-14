Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении Турции кредита на закупку российского вооружения, в том числе новейших систем ПВО С-400 «Триумф», сообщил гендиректор госкорорации «Ростех Сергей Чемезов, передает агентство «Интерфакс».

«Турция — да, они высказывали пожелание, хотели получить кредит, но пока вопрос еще не решен. Это уже министерства финансов ведут переговоры, как они подпишут, как примут решение о выделении того или иного кредита по объему — так мы уже будем и дальше подписывать контракты на поставки», — сказал Чемезов в программе «В рабочий полдень» в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК). Тем не менее, по его словам, трудно сказать, когда будет принято соответствующее решение.

Отвечая на уточняющий вопрос, касается ли это поставок С-400 «Триумф», Чемезов сказал, что «в том числе С-400, да».

Что касается предоплаты, которую обычно берет «Рособоронэкспорт» при такого рода сделках, то, по словам Чемезова, речь идет о 15-30%.

Зенитная ракетная система (ЗРС) дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства концерна ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

ЗРС С-400 «Триумф» задействована, в частности, для обороны российской военной базы Хмеймим в Сирии.