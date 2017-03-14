В новом документальном фильме, который вечером 13 марта вышел на телеканале CNN, российского президента Владимира Путина назвали самым могущественным человеком в мире. Его автор — один из наиболее влиятельных и популярных политических аналитиков Фарид Закария — попытался понять, благодаря чему Путину удалось сконцентрировать в своих руках огромную силу, которая практически не ограничивается другими институтами, передает Лайф.

— Путин создал то, что он называет вертикалью власти, которая отличается от того, что мы видели у других великих народов. Как однажды сказал один из критиков российского президента, великий российский шахматист Гарри Каспаров, вся структура российской политической власти лежит на одном человеке, — говорит автор фильма.

По мнению Закарии, нынешняя ситуация уникальна тем, что совершенно не понятно, что будет, когда Путина не станет.

— Когда умирал царь, вы знали процессы, с помощью которых его преемник, его сын, получал повышение. Когда умирал генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, Постоянный Комитет и Политбюро выбирали его преемника. Но когда умрёт Путин, что произойдёт? Никто не знает, — подчёркивает Фарид Закария.

Автор связывает с приходом Путина установление стабильности, повышение уровня жизни в стране. Эти изменения особенно заметны на фоне деяний «неуравновешенного» Ельцина, который пил и добился бедности народа и богатства олигархов. В то же время приводятся слова международного финансиста и инвестора Уильяма Браудера, который утверждает, что Путин обладает капиталом в 200 миллиардов долларов.

Журналисты проанализировали причины огромной популярности российского лидера внутри страны, которая даже «не снилась» американским президентам. В то же время они уверены, что Владимир Путин нравится не только россиянам: так, Джордж Буш «разглядел в глазах Путина душу». А вот Хиллари Клинтон, напротив, заявляла, что у Путина, как у кагэбэшника, нет души.

— Путин болезненно воспринимал критику со стороны Хиллари в 2011–2012 годах во время «арабской весны» и протестов в России, думая, что её действия направлены на дестабилизацию положения в России. Тогда Клинтон критиковала прозрачность выборов и соблюдение свободы слова и других прав человека, — отмечается в фильме.

Несмотря на опровержения пресс-секретаря российского лидера, журналисты, работавшие над фильмом, приходят к выводу, что именно личная неприязнь послужила причиной, по которой Путин приказал спецслужбам работать над тем, чтобы Клинтон не смогла победить на президентских выборах в США.

— Путин сделал Россию великой вновь, что очень похоже на планы Трампа. Однако он гораздо более уравновешен и похож на покерного игрока. Кроме того, он является талантливым геополитиком, — заключают авторы документального фильма.