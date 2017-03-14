Группа членов Бундестага Германии – Уве Феилер, Олав Гаттинг, д-р Ханс Мишельбах, д-р Филипп Мухрманн и Норберт Шиндлер приняли декларацию в связи с 25-летней годовщиной массовых убийств в Ходжалы.

Об этом сказано в релизе Общества Европа-Азербайджан (TEAS). В поступившей в TEAS декларации говорится, что в результате учиненного в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года резни армянскими вооруженными подразделениями были убиты 613 мирных жителей Ходжалы, включая 63 детей, 106 женщин и 70 стариков, передает АПА.

В документе подчеркивается, что в 1988-1994 годах во время распада Советского союза начался конфликт с целью отторжения Нагорного Карабаха от Азербайджана. Это был принадлежащий Азербайджану регион, население которого состояло как из этнических азербайджанцев, так и армян. Однако после распада Советского союза этот регион был оккупирован армянскими вооруженными силами, в результате чего азербайджанцы были изгнаны из родных земель, примерно 30 тысяч человек погибли.

С 1993 года Совет Безопасности ООН, Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, осуждая данную оккупацию, приняли требующие незамедлительного вывода вооруженных сил Армении из оккупированных земель документы. В мае 1994 года между сторонами было подписано соглашение о режиме прекращения огня. С этого момента миссия по осуществлению переговорного процесса для урегулирования конфликта была поручена Минской группе ОБСЕ.

Германские депутаты выразили беспокойство в связи с создавшейся на Южном Кавказе политической и экономической обстановкой. Было отмечено, что в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах создалась напряженная обстановка. Факт оккупации Нагорного Карабаха Арменией означает нарушение всех норм международного права. В заключении заявления говорится: «В связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида мы, члены Бундестага Германии, требуем, чтобы внешняя политика Германии приложила больше усилий для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе и призвала стороны сохранить мир. Резолюции международных организаций должны быть выполнены. Мирное урегулирование конфликта важно не только с точки зрения безопасности и экономики, это также будет крайне благоприятным для Германии и Европы».