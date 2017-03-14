«Азербайджан готовится не к войне, а к миру. На территории Кавказа есть ряд конфликтов, которые не только не решаются, но усугубляются. Во времена президентства Дмитрия Медведева казалось, что Минская платформа по урегулированию карабахского конфликта будет реализована. Карабахский конфликт – не конфликт между Азербайджаном и Арменией. Это управляемый, регулируемый конфликт в регионе Кавказа».

Об этом заявил на международной научно-практической конференции «Нагорно-Карабахский конфликт: истоки, миротворчество и роль гражданского общества», известный российский политолог и общественный деятель Максим Шевченко.

«Азербайджан готовится не к войне, а к миру. Я вижу, как меняется столица, регионы. Такого мы не наблюдаем в соседних регионах», — сказал Шевченко. Его слова цитирует агентство Vesti.az.

По его словам, Южный Кавказ находится на стыке борьбы трех империй – Российской, Османской и Персидской.

«Каждая из них хочет иметь влияние на этот регион, так как в свое время эти территории входили в их состав. Не могут быть включены эти территории в состав этих восстановленных империй. Это всегда будет порождать новые конфликты», — считает эксперт.

По его словам, механизмы, которые предлагаются для решения этих конфликтов, не соответствуют реалиям Кавказа.

«Не могут быть оставлены без внимания этнические чистки. Как преодолеть последствия этих этнических чисток? Из Нагорного Карабаха было изгнано азербайджанское население. Как и из Армении были изгнаны азербайджанцы»,- напомнил Максим Шевченко.

Проблема может быть решена только активным развитием формата Россия-Турция-Иран», добавил он.

По его словам, члены Минской группы ОБСЕ, в частности США не заинтересованы в урегулировании конфликта: «Урегулирование конфликта должно охватывать не только освобождение от оккупации Нагорного Карабаха и других районов, но и создание возможности взаимного возвращения вынужденных переселенцев. Конфликт не может быть решен военным путем. Эскалация станет причиной конфликта на территории Грузии, России и стран НАТО. Армения потребует коридор до России, Грузия же обратится в НАТО. Россия начнет предпринимать шаги для сохранения своих интересов в регионе. Для Азербайджана это значит остаться между Россией и Ираном и подставить под удар свои активы и политическое влияние в России. Самый лучший формат – это создание новой контролирующей комиссии «треугольника», но Запад никогда не допустит этого. Поэтому постоянная военная эскалация и гуманитарные связи в ближайшем будущем будут стоять на повестке дня», — сказал он (цитата по АПА).

М.Шевченко отметил, что в России проживает больше армян, чем в Армении: «Поэтому Россия должна вести сбалансированную политику. Помимо этого я с большой тревогой подхожу к существующим на сегодняшний день в Армении проблемам».

По его словам, уступки для обеих сторон на сегодняшний день нереальны.

«Отвод войск с линии соприкосновения для Армении – это самоубийство Саргсяна. Выйти к народу и сказать, что мы отводим войска? Ему лучше застрелится. Азербайджанское руководство также не может пойти на уступки территорий», — сказал Шевченко.

Политолог предположил возможный сценарий карабахской войны.

«Давайте предположим сценарий: начинаются бои, обе стороны обладают запасами современного тактического оружия, системы разведки, залпового огня. Что удивительно, тройка Минской группы ОБСЕ продает оружие конфликтующим сторонам. Это такое «миротворчество». Армения, безусловно, запрашивает помощи России, требует от Грузии коридор для связи с Россией. Если Грузия принимает, она теряет суверенитет, если не принимает – становится площадкой войны. Карабахская война привлечет Россию, Турцию и Иран, это подожжет весь Кавказ. Возникнет слово «джихад», призывы к христианскому единству, начнут стягиваться террористические группировки в регион», — подчеркнул он.