По случаю последнего из предпраздничных вторников «Илахыр Чершенбе» в Баку организовано торжественное празднование.

Как сообщает АПА, праздничный караван начал путь у здания Исполнительной власти города Баку, затем продолжит его вдоль Дворца Гейдара Алиева, по проспекту Бюльбюля, улицам Хагани, Низами, памятника Хатаи и фонтанов. Выйдя на проспект Гейдара Алиева, караван направился в «Атешгях» в Сураханы по ведущей в аэропорт магистрали, пройдя через станцию метро «Кероглу». Взяв пламя в «Атешгях», караван двинется в обратный путь по маршруту — аэропортовская автомагистраль, станция метро «Кероглу», фонтан «Алов» (пламя), проспект Гейдара Алиева, улицы Юсифа Сафарова, 28 Мая, проспект Рашида Бейбутова, улица Физули, Дворец Гейдара Алиева. В процессии будут принимать участие традиционные для праздника Новруз персонажи — Деде Горгуд, Бахар гызы, Кечал и Кёса.

Дойдя до Национального парка, участники шествия разожгут праздничный костер, Деде Горгуд даст напутствие.

В 19:00 начнется праздничный концерт с участием мастеров искусств, который завершится фейерверком.

Празднование организовано Исполнительной властью столицы.