Разрешение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в положительном ключе уже близко.

Об этом сказал председатель «Движения за восстановление Албанской Автокефальной церкви и наследия тюрок-христиан», карабахский армянин Артур Агаджанов, представляющий Украину на конференции «Нагорно-карабахский конфликт, истоки, миротворчество и роль гражданского общества», проходящей в Баку.

Он отметил, что главное это вера в урегулирование конфликта.

«Я армянин, родившийся в Баку, чистый карабахец. Среди армян, которых я знаю, есть те кто солидарен со мной в вопросе разрешения конфликта, однако они опасаются в открытую заявлять об этом. Однако между собой у них позитивное отношение по вопросу урегулирования конфликта. Нас отличает друг от друга только вероисповедание, однако это не столь важно. Это мое мнение. Например, моя фамилия Агаджанов, что говорит о том, что у нас общие корни», — цитирует слова Агаджанова агентство Тренд.