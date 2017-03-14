С завтрашнего дня в Баку стартует процесс приема детей в I класс на 2017/2018 учебный год посредством электронной системы.

Как сообщает АПА, на проведенной в связи с этим пресс-конференции заведующая сектором по информационному обеспечению Управления образования города Баку Ильхама Абдуллаева сказала, что прием детей в I класс будет проводиться Управлением образования путем онлайн-регистрации территорий. По ее словам, согласно соответствующему приказу министра образования, прием детей в I класс в лицеи и гимназии, находящиеся в непосредственном подчинении Министерства образования, а также в общеобразовательные учреждения, находящиеся в подчинении Управления образования города Баку, будет проводиться посредством регистрации на сайтеwww.mektebeqebul.edu.az электронных заявлений родителей (законных представителей):

«Во время процесса регистрации электронных заявлений с 15 марта по 15 сентября родители должны выбрать школу, язык обучения и учителя. Не сумевшие по какой-либо причине самостоятельно пройти электронную регистрацию лица смогут обратиться в созданные в 50 школах Центры альтернативной регистрации. С целью решения спорных вопросов, которые могут возникнуть с родителями (законными представителями) в связи с регистрацией и приемом документов, в шести общеобразовательных учреждениях города Баку созданы апелляционные комиссии».

Заведующая сектором отметила, что в I классы школ принимаются умственно и физически нормальные дети, родившиеся в период с 16.09.2011 до 31.12.2011 года, которые успешно прошли конкурс, объявленный Министерством образования, и успешно завершившие организованную Министерством дошкольную подготовку, и которым на этот период исполнилось 6 лет. При приеме в первые классы общеобразовательных учреждений, находящихся в непосредственном подчинении Министерства образования, а также лицея «Зякалар» №287 и Классической гимназии №160, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, в первую очередь будут рассматриваться заявления граждан, проживающих на территории этих учебных заведений.

И.Абдуллаева отметила, что дети проживающих на других территориях родителей (законных представителей) могут пройти регистрацию для приема в указанные общеобразовательные учреждения только путем конкурса:

«Управлением образования по городу Баку для пользователей сайта www.mektebeqebul.edu.az подготовлена видеоинструкция о приеме детей в I класс в 2017/2018 учебном году посредством электронной системы. В то же время, с целью внесения ясности в интересующие граждан вопросы на официальной странице «Facebook» Управления образования по городу Баку 15-17 марта будут даны ответы на вопросы в связи с приемом детей в I класс».