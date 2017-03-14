Конституционные поправки о перераспределении полномочий между ветвями государственной власти вступили в силу в Казахстане.

Как передает ТАСС, текст закона «О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан» опубликован в официальных средствах массовой информации республики.

Изменения, предусматривающие передачу ряда президентских полномочий правительству и парламенту, инициированы главой государства. Проект поправок был опубликован в официальной прессе 26 января и вынесен на всенародное обсуждение, которое проходило в течение месяца.

Изменения в Конституцию предусматривают усиление роли Мажилиса (нижней палаты парламента) при формировании правительства, а также контрольных полномочий парламента и палат за деятельностью правительства и его членов. Принципиальным нововведением является норма, согласно которой правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом, а не перед вновь избранным президентом.

Правительству Казахстана передаются полномочия по утверждению государственных программ, единой системы финансирования и оплаты труда работников всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета. Исключается право главы государства отменять, а также приостанавливать действия актов правительства и премьер-министра. Всю полноту ответственности за свои акты будет нести само правительство.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты парламента предложили отразить в конституции статус и заслуги основателя независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева, подчеркнув историческую роль первого президента в развитии страны. Новая редакция пункта второго статьи 91 основного закона гласит, что «установленные конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности республики, заложенные основателем независимого Казахстана, первым президентом республики Казахстан Елбасы (лидером нации), а также его статус, являются неизменными».

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан» одобрен парламентом 6 марта. Конституционный совет 9 марта признал поправки соответствующими основному закону и его ценностям.