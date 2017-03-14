Кабинет министров утвердил «Правила выдачи субсидии производителям из расчета за каждый килограмм сырых коконов, принимаемых предприятиями по переработке коконов и производству шелка».

Как сообщает Report, премьер-министр Артур Раси-заде подписал соответствующее решение.

Согласно правилам, за каждый килограмм всех видов сырых коконов (за исключением коконов карапачах), принимаемых предприятиями по переработке коконов и производству шелка, производителям будет выплачиваться 5 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в связи с исполнением данного решения.