В Астане во вторник, 14 марта, начался третий раунд переговоров по Сирии.

Как сообщает РИА Новости, ожидается серия двусторонних и трехсторонних консультаций. В настоящее время проходит встреча российской делегации, которую возглавляет спецпредставитель президента Александр Лаврентьев, с представителями ООН во главе с Милошем Стругаром.

От российской делегации во встрече также участвуют директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин и заместитель начальника Главного оперативного управления Станислав Гаджимагомедов.

Делегация США представлена послом в Казахстане Джорджем Кролом и представителем из Вашингтона, отметил представитель МИД Казахстана, не уточнив должность американского представителя. Турция и Иран представлены на уровне заместителей министров.

Как сообщил журналистам глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, во вторник ожидается прибытие делегации от вооруженной оппозиционной группы Сирии «Южный фронт».

На встрече в Астане, по его словам, будут рассмотрены вопросы о создании рабочей группы по обмену пленными и разминированию гуманитарных объектов.

В Астане на полях встреч по Сирии во вторник пройдут двусторонние консультации между РФ и Турцией, РФ и Ираном, заявил журналистам глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.