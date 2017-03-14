В Бельгии потребовали отменить визиты в страну турецких политиков.

Этому примеру могут последовать и другие европейские государства, рассказали «Известиям» в руководстве бельгийской оппозиционной партии «Фламандский интерес». О своей позиции они намерены заявить в парламенте.

Ранее солидарность с Нидерландами, которые первыми не пустили главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, выразили политики Германии, Австрии и Дании. По их мнению, встреча с руководством Турции будет означать, что Европа относится к действиям Анкары мягче, чем следовало бы. Эксперты уверены, кризис в отношениях между Турцией и Нидерландами не оставит в стороне многие страны Европы, которые могут сплотиться и оказать давление на турецкое руководство.

Лидер бельгийской правой партии «Фламандский интерес» Том Ван Грикен сообщил «Известиям», что европейские страны обязаны выразить солидарность с Нидерландами в их позиции по Турции. По словам политика, многие европейские партии готовят обращения к правительствам своих стран с призывом усилить давление на Анкару.

Политик добавил, что Бельгия должна последовать примеру Германии, Дании и Нидерландов и запретить турецким политикам въезд на свою территорию. Этот вопрос в ближайшее время будет поднят в парламенте страны.