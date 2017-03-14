Компания Facebook запретила разработчикам использовать для наблюдения массивный объем данных, которые собирает компания.

В понедельник компания объявила, что сделала свою существующую политику более «детальной». В частности, компания сообщила, что уже предприняла меры в отношении разработчиков, которые создали инструменты для слежки.

«Разработчики не могут использовать собранную информацию, чтобы предоставлять используемые для слежки инструменты», — отмечает Facebook.

Ранее Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) получил информацию о том, что компании Facebook и Instagram предоставляли пользовательские данные компании Geofeedia, которая занимается разработкой продуктов для наблюдения, которые затем продавала правоохранительным органам. После этого компании прекратили предоставлять Geofeedia доступ к данным.