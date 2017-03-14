Альбом с фотографиями Адольфа Гитлера и членов Национал-социалистической немецкой рабочей партии уйдет с молотка в Великобритании, передает агентство Рейтер со ссылкой на консультанта аукционного дома C&T Auctions Тима Харпера.

По данным агентства, в апреле 1945 года фотоальбом был найден советским солдатом в бункере Гитлера, а именно в спальне Евы Браун, и затем передан британским фотографу Эдварду Дину и диктору Ричарду Димблби. Сейчас альбом принадлежит анонимному коллекционеру, его ориентировочная стоимость — более 18 тысяч долларов.

«Снимки, которые вы видите в этом альбоме, — естественные, расслабленные, многие из них забавные, и практически наверняка их не разрешили бы опубликовать. Они в какой-то мере откровенные», — заявил Харпер.

Отмечается, что в альбоме есть фотографии Гитлера в компании Йозефа Геббельса, Германа Геринга и Генриха Гиммлера, а также снимки, как он проезжает в автоколонне сквозь приветствующую его толпу. По мнению консультанта, фотографии с такого ракурса мог сделать лишь человек, имевший на это разрешение.

Аукцион состоится 15 марта в Кенте. Помимо фотоальбома, там будут представлены книги, документы и другие фотографии той эпохи.