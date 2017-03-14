По его словам, это решение будет действовать до тех пор, пока со стороны Гааги не последуют извинения.
Ещё одно решение касается дипломатического уровня. По словам Куртулмуша, Турция намерена препятствовать приезду в республику голландских дипломатов.
— Принято решение приостановить контакты на высоком уровне с Нидерландами. Мы будем запрещать все полёты воздушных судов, которые будут везти к нам голландских дипломатов, — сказал он (цитата по «Лайфу»).
BREAKING Turkish Deputy PM Kurtulmuş: Turkey bans Dutch ambassador fm entering Turkey, diplomatic flights, high-level govt meetings. pic.twitter.com/6LQkred6Rt
— CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) 13 марта 2017 г.