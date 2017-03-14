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Правительство Турции решило отказать послу Нидерландов в Анкаре вернуться в республику из отпуска. Эту меру 13 марта озвучил вице-премьер Нуман Куртулмуш.

По его словам, это решение будет действовать до тех пор, пока со стороны Гааги не последуют извинения.

Ещё одно решение касается дипломатического уровня. По словам Куртулмуша, Турция намерена препятствовать приезду в республику голландских дипломатов.

— Принято решение приостановить контакты на высоком уровне с Нидерландами. Мы будем запрещать все полёты воздушных судов, которые будут везти к нам голландских дипломатов, — сказал он (цитата по «Лайфу»).