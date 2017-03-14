Правительство Турции решило отказать послу Нидерландов в Анкаре вернуться в республику из отпуска. Эту меру 13 марта озвучил вице-премьер Нуман Куртулмуш.

По его словам, это решение будет действовать до тех пор, пока со стороны Гааги не последуют извинения.