Об этом, согласно информации издания «Россия сегодня», сообщает AFP со ссылкой на представителя Меркель.
Читайте также: Эрдоган считает, что Меркель «поддерживает и кормит террористов»
Об этом, согласно информации издания «Россия сегодня», сообщает AFP со ссылкой на представителя Меркель.
Читайте также: Эрдоган считает, что Меркель «поддерживает и кормит террористов»
Дата: 2017/03/14 0:14
Раздел: Мир
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