Канцлер Германии Ангела Меркель назвала абсурдом заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил её в поддержке террористов.

Об этом, согласно информации издания «Россия сегодня», сообщает AFP со ссылкой на представителя Меркель. Читайте также: Эрдоган считает, что Меркель «поддерживает и кормит террористов»