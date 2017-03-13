Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф аль-Усаймин призвал Армению освободить оккупированные территории Азербайджана, сообщает в понедельник «Анадолу».

Генсек призвал к уважению международно признанных границ, выступая на мероприятии в штаб-квартире ОИС в Джидде в связи с 25-летней годовщиной трагедии в Ходжалы.

Аль-Усаймин также призвал Армению немедленно и безоговорочно освободить оккупированные азербайджанские земли.

«Ходжалинский геноцид является результатом оккупации Арменией азербайджанских земель», — отметил генсек.

Аль-Усаймин призвал страны-участницы ОИС оказать давление на Армению, чтобы она положила конец оккупации азербайджанских территорий.

Как отметил на мероприятии постоянный представитель ОИС в Азербайджане Расим Рзаев, проблема Нагорного Карабаха — это не только проблема Азербайджана, но и всего исламского мира.

«Те, кто запланировал и совершил это грязное преступление против человечности, еще не ответили перед законом», — отметил Рзаев.