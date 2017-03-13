«Друзья обратились ко мне с просьбой прокомментировать информацию в прессе о «плане Франции» (пять районов взамен на статус)».

Об этом в соцсети «Фейсбук» заявил экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

Он продолжил: «Это конечно неправдоподобная информация и армянские источники выдают желаемое за действительное.

Чтобы четче представлять себе структуру мирного процесса надо понимать, что теоретически любой мирный процесс состоит из трех фаз: 1 фаза- достижение перемирия посредством заключения соглашения о прекращении огня или как в нашем случае — договоренности о прекращении огня. 2 фаза- заключение Прелиминарного (предварительного) Соглашения, в котором стороны договариваются и реализуют комплекс военно-технических мер, таких,как — отвод войск, демилитаризация прилегающих районов, объявление бесполетной зоны, развертывание операций по поддержанию мира и т.д. В поддержку этого соглашения, либо государства- гаранты, либо Совет Безопасности ООН делают соответствующие заявления о гарантиях невозобновления военных действий и необратимости мирного процесса. 3 фаза- проведение переговоров и достижение всеобъемлющего урегулирования, которое предполагает окончательный мирный договор (в нашем случае — Минская Конференция по определению статуса Нагорного Карабаха).

Когда армянские источники информации пытаются ввести в заблуждение общественность, они намеренно говорят не о промежуточном статусе второй фазы, а о окончательном статусе, который является задачей третьей фазы. Разница между временным и окончательным статусом очевидна, поэтому интерпретация армянских СМИ абсолютно некорректна.

Хотел бы также сказать несколько слов о референдуме. Референдум, о котором говорят, как о необходимом элементе урегулирования, представляет собой политическую акцию, которая будет завершать и подтверждать единственную вещь- согласованный участниками Минской Конференции статус Нагорного Карабаха. Другие вопросы, которые марионеточный режим в Нагорном Карабахе пытается представить как «волеизъявление народа», не признается никем и не несет никаких юридических последствий. Поэтому, когда посредники говорят о референдуме, надо четко понимать, что речь идет о согласованном странами — участниками Минской Конференции плебесците на который дал согласие Азербайджан».

В заключении Тофик Зульфугаров отметил: «Вообще-то, я думаю, что МИД Азербайджана уже должен начать выплачивать мне зарплату, так, как мне приходится выполнять некоторые его функции. (шутка)».

