Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган выступил с новыми обвинениями в адрес Германии. Ранее он обвинял её власти в нацизме, а теперь заявил, что ФРЦ в целом и канцлер Ангела Меркель в частности поддерживают террористов на территории своей страны.

— Германия самым беспощадным образом оказывает поддержку террористам, — передает его слова «Лайф» со ссылкой на «А Хабер».

Он пояснил, что Анкара ранее направляла в Германию 4,5 тысяч досье на предполагаемых террористов — членов Рабочей партии Курдистана и ФЕТО Фетхуллаха Гюлена. Однако, по словам Эрдогана, Берлин бездействует.

— Меркель, ты поддерживаешь, кормишь террористов. Мы передали 4,5 тысяч досье, но по ним нет шагов, — сказал он.

Также президент Турции пригрозил дипломатическими санкциями Нидерландам и заявил, что готов обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за запрета выступлений министров Анкары. Об этом сообщает Reuters.

При этом Эрдоган заявил: «Вопросы пересмотра отношений с ЕС — в нашей повестке. Однако сейчас главная цель — 16 апреля (референдум по поправкам в конституцию).

«Все знают мои соображения насчет ЕС. Европа по-прежнему морочит нам голову», — заявил он. «Они поступают нечестно. Они дали обещания по беженцам, говорили о €6 млрд помощи. Пришло €750 млн. Пудрят мозги насчет визовой либерализации, которая должна была произойти в конце 2016 года, но этого не случилось», — указал Эрдоган.