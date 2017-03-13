Дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами продолжает разгораться. Правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета главы МИД Турции и выдворило за пределы государства турецкого министра по делам семьи. Председатель ЛДПР объяснил, почему власти королевства испугались активности турецких политиков. Об этом сообщает ldpr.ru.

Владимир Жириновский напомнил, что на территории Европы, в том числе и в Нидерландах проживает большое число турок, сохранивших турецкое подданство. Все они имеют полное право голосовать за поправки в конституцию страны в ходе референдума, который состоится 16 апреля. А плебисцит серьезно расширит полномочия действующего президента Турции Реджепа Эрдогана, что совершенно не устраивает страны Европы. Именно поэтому, уточнил лидер ЛДПР, власти Нидерландов, Австрии и Германии выступили против активности турецких политиков, которые планировали агитировать проживающих в Европе турецких граждан проголосовать за референдум.

«Они наглеют. Особенно голландцы. Их Петр Первый хвалил, что они великая нация. Но всё, что они могут – только выращивать тюльпаны. И то выращивать с пестицидами могут. Вот и они также, нация деградирует.

Их бесит, что Турция собирается перейти к более мощному режиму. Турция проведет референдум 16 апреля. Тогда у Эрдогана, как у президента, появятся очень серьезные полномочия, это расширит его возможности. И даст Турции возможность оказывать влияние на весь юг Европы. Турция тогда может стать угрозой для Запада, потому что везде режимы размазня, все распадается, а Турция сильная страна», — заметил Владимир Жириновский.