В столице Франции сегодня состоялась встреча главы Азербайджанского государства Ильхама Алиева с членами Ассоциации предпринимателей Франции (MEDEF). Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
В столице Франции сегодня состоялась встреча главы Азербайджанского государства Ильхама Алиева с членами Ассоциации предпринимателей Франции (MEDEF). Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
Дата: 2017/03/13 21:45
Раздел: Азербайджан, Мир
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