В столице Франции сегодня прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом компании Total Патриком Пуйане, сообщает сайт главы государства.

Патрик Пуйане заявил, что развитие Азербайджана воспринимается с интересом. Он также заметил, что Баку превратился в один из красивых городов.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями в связи с развитием отношений между SOCAR и Total, разработкой месторождения «Абшерон», сотрудничеством по газоконденсатным месторождениям «Умид», «Бабек», а также по другим вопросам.