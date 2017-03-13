Апелляционный суд Киева принял решение оставить под стражей отстраненного председателя ГФС Романа Насирова.

Такое решение, согласно информации «Украинской правды», приняла в понедельник, 13 марта, коллегия судей под председательством Виктора Глиняного.

«Ходатайство оставить без изменений», — зачитал Глиняный. При этом суд не изменил и размер залога — 100 млн гривен.

Таким образом Апелляционный суд Киева оставил без изменений предыдущее решение суда Соломенского суда, который постановил арестовать Насирова на два месяца с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен.

В постановлении суда первой инстанции также говорилось, что на Насирова возложен ряд обязательств, в частности сдать все документы для выезда за границу и носить электронный браслет в случае внесения залога.