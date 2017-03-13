Так называемые «хрущевки» в Баку будут снесены, а на их месте будут построены многоэтажные здания. Об этом, как пишет «Тренд», говорится в решении Кабмина о мерах по перестройке первого и других микрорайонов Баку.

Функции заказчика по работам по реконструкции, которые будут проведены на территории первого микрорайона, как «пилотного проекта», поручены МЧС на основании его предложения, согласованного со связанными с проектом организациями.

МЧС поручено подготовить план мероприятий и, согласовав его с Госкомитетом по градостроительству и архитектуре, Госкомитетом по вопросам имущества и Исполнительной властью Баку, в течение 15 дней представить в Кабмин. Документ должен содержать план по строительству в первом микрорайоне новых зданий на месте «хрущевок», портящих внешний облик столицы, находящихся в аварийном состоянии, не отвечающих существующим нормам градостроительства, а также новых зданий на месте других жилых и нежилых строений, которые будут снесены на территории этого микрорайона, подробный план территории, где будет создана социальная инфраструктура, а также выполнения работ; обеспечить привлечение к предстоящим строительным работам средств частных компаний и кредитных средств; оказать помощь физическим и юридическим лицам, имеющим в собственности земельные участки, в том, чтобы им с их согласия взамен были выданы другие земельные участки или выплачена их стоимость; обеспечить выплату средств для размещения в арендованных квартирах выселенных из этих зданий жильцов до окончания строительства нового жилого здания строительными компаниями, а также выделить этим жильцам квартиры на первом жилом этаже нового здания площадью, на 10 процентов больше общей площади принадлежавшей им квартиры; до строительства нового жилого здания обеспечить выплату средств владельцам нежилых помещений в сносимых зданиях, в отдельно стоящих на этой территории зданиях и не примыкающих к этим зданиям, а также выделение этим предпринимателям нежилых участков в новых построенных зданиях площадью, на 10 процентов больше общей площади принадлежавших им нежилых участков; вместе с минобразования, минздравом и Госкомитетом по вопросам имущества рассмотреть техническое состояние школ, детсадов и яслей, больниц и других нежилых зданий в первом микрорайоне, подготовить предложения о ремонте, реконструкции или сносе и строительстве заново этих зданий за счет госбюджета и в течение одного месяца представить в Кабмин.

Министерству транспорта, связи и высоких технологий, Госнефтекомпании Азербайджана, АО «Азерсу», «Азерэнержи», «Азеришыг» и «Азеристиликтеджхизат» поручено бесплатно выдать ТУ инженерных линий новых зданий и за свой счет обеспечить строительство инженерно-коммуникационных линий в зоне до границ территорий, где будут вестись работы по реконструкции.

Госкомитету по вопросам имущества поручено после разрешения на эксплуатацию построенных объектов провести их регистрацию.

Для решения возникающих вопросов и координации работ создается постоянно действующая рабочая группа с участием представителей Кабмина, МЧС, минэкономики, МВД, минфина и Госкомитета по вопросам имущества.