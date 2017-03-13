Будут внесены изменения в направление движения автобусного маршрута номер 4, курсирующего по Баку, сообщили Sputnik Азербайджан в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Было отмечено, что благодаря внесенным изменениям граждане, проживающие на улицах Гасана Алиева, Джейхуна Гаджибейли, а также на проспекте Ататюрка, воспользовавшись автобусами, курсирующими по маршруту номер 4, смогут удобно добраться до так называемого поселка «Монтино», станций метро «Нариман Нариманов» и «Шах Исмаил Хатаи».

В частности, автобусы данного маршрута, двигаясь в сторону станции метро «Шах Исмаил Хатаи», свернув с улицы Фатали Хан Хойского на проспект Ататюрка, продолжат свой путь, проходя через улицы Гасана Алиева и Джейхуна Гаджибейли. Отметим, что с 20 марта автобусы регулярного внутригородского маршрута номер 4 приступят к перевозкам по новому направлению в пилотном режиме.