«Иран воспользуется своим потенциалом для урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Об этом на вопрос корреспондента АПА сказал председатель парламента Ирана Али Лариджани.

А.Лариджани заявил, что потенциала для обострения ситуации в регионе нет: «Мы хотим, чтобы стороны конфликта не допустили этого в нынешней ситуации, чтобы Азербайджан и Армения сделали все, чтобы избежать войны. Война в регионе создаст проблемы для обеих стран».

А.Лариджани сказал, что Иран находится в хороших отношениях и с Азербайджаном, и с Арменией: «Мы надеемся, что в нынешней ситуации конфликт не обострится. Иран воспользуется своим потенциалом для урегулирования нагорно-карабахского конфликта и решения создавшихся проблем».

Председатель парламента Ирана также коснулся сирийского конфликта и направления президентом США Дональдом Трампом военной силы в регион для борьбы с ИГИЛ: «Надеемся, что они не повторят прежних ошибок. Они потеряли 6 триллионов долларов и 5 тысяч солдат. Поэтому они не должны повторять прошлых ошибок. Надеемся, что новый президент США будет действовать с умом».